Прокуратура: двоим оккупантам объявили подозрения за пытки гражданских

Еще двум российским оккупантам, издевавшимся над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области, сообщили о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны.﻿ Об этом заявила пресс-служба Офиса генпрокурора, сообщает Новое время.

По данным следствия, группа военнослужащих РФ в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением.

Как сообщают прокуроры, подозреваемые поселились в доме, в котором проживала семья: несовершеннолетняя девушка-подросток, ее брат и бабушка. Командир подразделения ВС РФ неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девочку, применяя к ней психологическое и физическое насилие: бил по голове оружием, душил, угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим оккупантам.