Шольц заявил, что поддерживает поставки вооружений в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна «сойти с рук» война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву. Об этом пишет Spiegel, сообщает Новое время.

"Совершенно ясно: Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война" , — сказал канцлер.

Шольц добавил: поэтому существуют жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

"И, следовательно, также доставка оружия в ​​​​зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика" , — подчеркнул канцлер.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине вооружения, обещанного Германией, затягивался из-за якобы недоразумений между правительствами стран.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц «намеренно затягивает» поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и другой техники, но этого не сделали. 20 мая министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в июле Украина может получить первые 15 Gepard.