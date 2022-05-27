ОВА: херсонские педагоги отказались сотрудничать с оккупантами

Во временно захваченном Херсоне директора школ и педагоги практически проигнорировали встречу с представителем оккупантов, который хотел донести до них необходимость перехода на российские программы в преподавании. Об этом в Медиацентре заявил председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Вчера в Херсоне гауляйтер проводил совещание с педагогами. Учителя, администрации школ просто герои. Послушать его пришли только 20 человек, притом что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли" , – сообщил Лагута.