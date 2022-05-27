Зеленский обсудил с премьером Италии продовольственный кризис
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Марио Драги, который накануне разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным., сообщает Украинская правда.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о ситуации на фронте. Ожидаем от партнеров дальнейшей оборонной поддержки Украины. Поднял вопрос поставки горючего. Обсудили пути предотвращения продовольственного кризиса. Должны совместно разблокировать украинские порты", - написал Зеленский в Twitter.
Накануне состоялся разговор Драги с Путиным, касавшийся путей разрешения продовольственного кризиса. Драги после него заявил, что не увидел никаких признаков того, чтобы российская сторона стремилась к миру.