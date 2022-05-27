В Беларуси на лето ограничили пребывание гражданских на участке границы с Украиной

В Беларуси на все лето ограничили временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области на границе с Украиной.﻿﻿ Об этом говорится в заявлении Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает Украинская правда.

"Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области" , - информируют белорусские пограничники.

Также в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране границы на указанной территории.

Указанный участок пограничной полосы Беларуси граничит с частью Киевской области (район Чернобыля) и Черниговской области.