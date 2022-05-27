Украина обратилась к Германии из-за Северного потока-1

Оператор ГТС Украины и Нафтогаз направили обращение в Министерство экономики Германии и регулятору из-за разрешения на работу российскому Северному потоку-1. Об этом в телеэфире рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон, сообщает Корреспондент.

Украинские компании просят отменить предоставленные газопроводу исключения в законодательстве.

Макогон напомнил, что данные исключения базировались на том, что газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности континента.

"Но мы видим, что Россия полностью нарушает такие принципы. Мы знаем, что они создали искусственный газовый дефицит в прошлом году, что они в одностороннем порядке настаивают на оплате за газ в рублях, что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию" , - сказал он.

Также глава ОГТСУ отметил, что РФ захватила часть территорий Украины с объектами газотранспортной инфраструктуры.

"Поэтому мы видим, что основания, на которых давались эти исключения для СП1, сейчас уже не соответствуют действительности. Мы предлагаем немецкому правительству пересмотреть эти исключения и фактически приостановить или существенно ограничить поставки газа в Европу через СП1" , - сказал Макогон.

Он заверил, что в случае принятия такого решения европейские потребители не пострадают, поскольку существует достаточно свободных мощностей для транзита российского газа в ЕС через ГТС Украины.