В Болгарии утвердили план о переходе на евро с 2024 года

Премьер Болгарии Кирилл Петков сообщил об утверждении плана по переходу страны на евро с 1 января 2024 года.﻿, сообщает Европейская правда.

"Правительство утвердило Национальный план введения евро в Болгарии. План предусматривает успешное введение евро и вступление в еврозону с 1 января 2024 года. Это важная отправная точка для Болгарии и дальнейшего развития" , – цитируют болгарские СМИ слова премьер-министра.

План был принят, несмотря на оговорку двух партнеров в правящей коалиции, состоящую из четырех политических сил. Они требуют информировать общественность о более широких последствиях введения евро.

План предусматривает введение евро с 1 января 2024 без переходного периода. В течение первого месяца – до 31 января 2024 года болгарские банкноты и евро будут использоваться одновременно. Банки и почтовые отделения могут обменять болгарские львы на евро в течение 6 месяцев без дополнительных комиссий. Центральный банк будет иметь право осуществлять обмен на неопределенное время.

Принятие Болгарии в еврозону в конечном счете должно быть одобрено Советом Европейского Союза. Для этого страна должна соответствовать т.н. критериям конвергенции. Болгария отвечает критерию размера государственного долга, который ниже 60% ВВП. Однако в стране высокая инфляция – в апреле она составляла 14,4% – для присоединения к еврозоне этот показатель должен быть близок к среднему по ЕС. Кроме того, дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП.