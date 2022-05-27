Резникова пригласили на встречу министров обороны стран НАТО

Резникова пригласили на встречу министров обороны стран НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО на уровне глав оборонных ведомств, которая состоится 15-16 июня в Брюсселе.﻿ Об этом пишет пресс-служба Альянса, сообщает Европейская правда.

Министры обороны Украины, Грузии, Финляндии, Швеции и представители Европейского Союза примут участие в рабочем ужине 15 июня. Он будет закрыт для СМИ.

Более подробную программу мероприятий в Альянсе обещают обнародовать ближе к дню встречи министров обороны.

В тот же день в штаб-квартире НАТО состоится третье заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами.

По итогам второй встречи контактной группы 20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

В частности, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. Чехия же передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

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