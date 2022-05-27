ОК "Юг": РФ хочет приблизиться к Украине через морские гумкоридоры

Открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблиз﻿иться военным кораблям РФ к территории Украины. Об этом заявило оперативное командование Юг, сообщает Корреспондент.

"На море российское Минобороны имитирует бурную деятельность по организации так называемых гуманитарных коридоров для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов. При этом ту самую контртеррористическую операцию, что провозгласили оккупанты в украинском территориальном море в начале марта, они так и не завершили до сих пор. Минирование моря также остается открытым вопросом" , - информирует﻿ командование.

Поэтому, попытки сыграть на гуманности, считают украинские защитники, на самом деле могут быть ничем иным как возможностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, а затем выстроить военным кораблям из них щит от украинских средств поражения.