Гайдай сообщил об эвакуации 31 человека из Лисичанска

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что 27 мая удалось эвакуировать 31 человека из Лисичанска. Также на Луганщину завезли гуманитарную помощь, но потеряли лобовое стекло машины, сообщает Украинская правда.

"Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор… несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированном автомобиле, из них 13 детей. Одну женщину передали врачам, ведь на днях она перенесла инсульт" , - написал Гайдай в Facebook.

По словам Гайдая в автомобиле, который вез гуманитарную помощь для тех, кто остался в области, ударной волной повреждено лобовое стекло.