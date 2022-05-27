Минагрополитики: в Украине посевная подходит к завершению

Посевная кампания 2022 года в Украине подходит к концу, на 27 мая засеяно 87,8% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. Об этом говорится на сайте Минагрополитики, сообщает Корреспондент.

Так, площадь посевов подсолнечника составляет 4,27 млн га (87% запланированных 4,93 млн га), кукурузы – 4,41 млн га (91% от 4,85 млн га), ярового ячменя – 928,4 тыс. га (91% от 1,02 млн га), яровой пшеницы – 189,3 тыс. га (99,7% от 189,6 тис. га), овса – 156,9 тыс. га (96% от 163,6 тыс. га), гороха - 125,9 тыс. га (86% от 145,7 тыс. га).

Посевные площади под картофелем составляют 1,11 млн га (93% от 1,19 млн га), соей – 1,15 тыс. га (92% от 1,25 млн га), сахарной свеклой – 182,1 тыс. га (88% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом – 31,7 тыс. га (план выполнен), просом – 41,3 тыс. га (66% от 62,3 тыс. га), гречихой – 57,7 тыс. га (70% от 81,6 тыс. га).

Отмечается, что засеянная площадь уже составила 78% от показателей прошлого года, в котором было засеяно 16,92 млн га.

Также Минагрополитики напомнило, что в 2021 году был проведен посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.