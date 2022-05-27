ВСУ: десантники уничтожили над Харьковщиной российский "Аллигатор"
Над Харьковской областью украинские десантники уничтожили очередной российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом заявило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор", - информировало командование.
Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". Сообщается, что на боевом счете воинов ДШВ ВСУ это уже 67 воздушная цель.