Собор УПЦ (московского патриархата) 27 мая объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией приспешника российского диктатора патриарха Кирилла. Об этом говорится на сайте УПЦ, сообщает Новое время.

Собор осудил﻿ полномасштабную войну России против Украины и обратился к властям двух стран «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви" , — сказано в заявлении.

В УПЦ (МП) также заявили, что сожалеют об «отсутствии единства» в украинском православии и готовы восстановить диалог с Православной церковью Украины. Собор перечислил несколько условий для диалога, среди которых — «прекращение силовых захватов храмов и принудительных переводов парафий УПЦ», чем якобы занимается ПЦУ.

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.