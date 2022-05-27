В Пентагоне объяснили продвижение России на Донбассе

Последние достижения России в Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности. Об этом на брифинге в пятницу заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.

"Донбасс - это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам России и их цепям поставок и ресурсов. Они теперь более осторожно продвигаются, чтобы не зайти слишком далеко" , – добавил Кирби.

Представитель американского Минобороны добавил, что продвижение РФ на Донбассе ограничивается тем, что войска не хотят оторваться от цепей поставок.

"Отчасти это связано с географией - близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются - конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения" , – отметил он.

В то же время, в Пентагоне не считают, что России полностью удалось справиться с проблемами при наступлении - управлением, обеспечением интеграцией наземных и воздушных операций.

"Они никак не смогли овладеть ими" , - подытожил Кирби.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант военного вмешательства для разблокирования экспорта украинского зерна по Черному морю.

Как ранее сообщали украинские военные, российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль.