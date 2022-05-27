ОК "Север": оккупанты снова обстреляли Сумщину

Российские оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область, данные о раненых и погибших уточняются.﻿ Об этом информировало оперативное командование Север, сообщает Новое время.

Потерь среди личного состава и техники нет.

"Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 по 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буды (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). Потерь среди личного состава и техники нет" , — говорится в сообщении.

Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

В оперативном командовании добавляют, что в 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьева. Потерь среди личного состава и техники нет.