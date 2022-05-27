У Зеленского разрабатывают программу возвращения переселенцев

Президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с членами Кабинета министров по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти. Об этом информировала пресс-служба главы государства, сообщает Корреспондент.

"Отдельное внимание было уделено подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест. Было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан" , – говорится в заявлении﻿.

На совещании говорилось также об организации работы власти по временно оккупированным территориям Украины.

Среди вопросов, которые обсуждались, также ситуация с поставкой горючего в Украину, контроль цен и наличие его на АЗС на фоне роста потребления, оживления экономики и подготовка аграриев к кампании по сбору урожая. Члены правительства доложили о шагах, предпринимаемых для удовлетворения спроса на горючее и создания запасов.

Кроме того, президент был проинформирован о том, что сделано и что запланировано сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов России, а также о данных по замороженных средствах РФ во всех странах мира.

Отдельно обсуждалось завершение учебного года, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, а также перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября.

Согласно данным ООН, Украину с начала войны покинули 6,5 млн человек, но в последнее время фиксируется значительный рост возвращающихся в страну граждан. При этом еще 8 млн человек стали внутренними переселенцами.