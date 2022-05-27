В Пентагоне ответили Украине на запрос по РСЗО
Министерство обороны США заявило, что "помнит и знает" о запросе Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения… еще не приняты". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Об этом пишет CNN, сообщает Лига.net.
"Я не зайду так далеко, чтобы сказать, что уже слишком поздно предоставлять украинцам какие-либо системы или средства, которые им нужны, потому что они очень активны в бою и оттеснили русских под Харьковом", — сказал Кирби.
По его словам, министерство обороны "помнит о времени", когда речь заходит о вторжении России в Украину.
"Мы всегда внимательны, с самого начала, помним о времени, помним о срочности, помним, что время нам не друг. Вот почему мы продолжаем перемещать вооружение буквально каждый день в течение последних 90 с лишним дней этой войны", – сказал Кирби.