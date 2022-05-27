В Пентагоне ответили Украине на запрос по РСЗО

Министерство обороны США заявило, что "помнит и знает" о запросе Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения… еще не приняты". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Об этом пишет CNN, сообщает Лига.net.

"Я не зайду так далеко, чтобы сказать, что уже слишком поздно предоставлять украинцам какие-либо системы или средства, которые им нужны, потому что они очень активны в бою и оттеснили русских под Харьковом" , — сказал Кирби.

По его словам, министерство обороны "помнит о времени", когда речь заходит о вторжении России в Украину.