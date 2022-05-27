Байден обвинил Путина в попытке уничтожить идентичность украинцев

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Лига.net.

По данным издания, в речи перед выпускным классом Военно-морской академии США в пятницу, осуждая атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, Байден обвинил Путина в "попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа".

Также Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в оборонный альянс.