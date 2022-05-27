Генерал США прогнозирует к концу лета вытеснение войск РФ на рубежи 23 февраля

Уже до конца лета Украина сможет оттеснить вражеские российские войска на позиции, которые они занимали на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает Зеркало недели.

Сейчас Ходжес — ведущий военный эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне. Он указал, что решающим фактором победы будет правильно налаженная логистика.

«Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе» , — сказал он в эфире телеканала «Дом».

«По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля» , — прогнозирует Ходжес.

Ходжес констатировал, что у вражеской армии все еще много артиллерии и ракет, а его прогноз сбудется после того, как они закончатся.