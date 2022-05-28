Дождь и местами грозы: погода в Украине сегодня снова ухудшится

Сегодня, 28 мая, в большинстве регионов Украины ожидают дожди с грозами. При этом температура воздуха почти не изменится, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

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Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут почти во всех областях. На юге и востоке прогнозируются грозы. Сухо будет только в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Несмотря на дождь, столбики термометров днем покажут максимально +28 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +11 +13, днем +19 +22 градуса;

на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +19 +22;

в восточных областях ночью +12 +14, днем +22 +27 градусов;

на юге страны ночью +10 +15 градусов, а днем +26 +28;

в центральных областях ночью +12 +15, днем +21 +24 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет сухо и почти безоблачно. Ветер западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20 +22 градуса, а ночью +12 +14 градусов.