Беларусь на лето ограничила доступ к граничащим с Украиной районам

Беларусь ограничила доступ и приостановила выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси.

"Государственный пограничный комитет информирует, что с целью обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области" , – говорится в сообщении.

Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.

Ранее глава белорусского режима Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование войсками на границе с Украиной.