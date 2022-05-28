НБУ за последнюю неделю продал из резервов рекордный объем валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 23 по 27 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 1431,61 млн долларов и купил 7,50 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 424,11 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Недельная продажа стала рекордной, превысив показатель середины марта 2020 года, когда во время острой фазы "коронавирусной" паники НБУ продал на межбанке 1088,00 млн долларов (16-20 марта).

С начала года НБУ купил на межбанке 1 819,20 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 8 566,07 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 6 746,87 млн долларов и 1 678,14 млн евро.