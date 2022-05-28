ОВА: войска РФ удалось оттеснить в районах Луганской области

Российские войска на Луганщине в упор обстреливали Северодонецк, кое-где начинались уличные бои, однако армию РФ удалось оттеснить на ранее занятые позиции, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганской области. Северодонецк враг обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды - очень мощно, кое-где начинались уличные бои" , — сообщил Гайдай.

В результате обстрелов Северодонецка повреждены 14 многоэтажек.

Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

По словам главы ОВА, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, однако проезд между городами остается возможным.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганской области: девять домов в Горном, по четыре — в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка — 12, селе Орехово — два.

Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля.