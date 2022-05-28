Наев: ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая

Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, заверил командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.﻿, сообщает Украинская правда.

"В Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить украинские войска.

Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства" , – заявил он.

Наев также сообщил, что в Харьковском и Запорожском направлениях ВСУ укрепляют оборону.