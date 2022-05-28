Генштаб: ВСУ ликвидировали около 30 000 российских военных

Генштаб: ВСУ ликвидировали около 30 000 российских военных
Фото: Facebook

В ходе вторжения РФ в Украину погибли около 30 000 российских военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1330 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12),
  • артиллерийских систем – 628 (+5),
  • РСЗО – 203 (+2),
  • средств ПВО – 93,
  • самолетов – 207 (+1),
  • вертолетов – 174 (+4),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,
  • крылатых ракет – 116 (+1),
  • кораблей / катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 226,
  • специальной техники – 48.

Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.

Данные уточняются.

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