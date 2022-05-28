Генштаб: ВСУ ликвидировали около 30 000 российских военных

В ходе вторжения РФ в Украину погибли около 30 000 российских военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1330 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12),

артиллерийских систем – 628 (+5),

РСЗО – 203 (+2),

средств ПВО – 93,

самолетов – 207 (+1),

вертолетов – 174 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,

крылатых ракет – 116 (+1),

кораблей / катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 226,

специальной техники – 48.

Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.

Данные уточняются.