Генштаб: ВСУ ликвидировали около 30 000 российских военных
В ходе вторжения РФ в Украину погибли около 30 000 российских военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1330 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12),
- артиллерийских систем – 628 (+5),
- РСЗО – 203 (+2),
- средств ПВО – 93,
- самолетов – 207 (+1),
- вертолетов – 174 (+4),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,
- крылатых ракет – 116 (+1),
- кораблей / катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 226,
- специальной техники – 48.
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.
Данные уточняются.