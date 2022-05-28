El Pais: ЕС хочет отправить корабли для сопровождения зерна из Украины

Евросоюз рассматривает вопрос введения военно-морской миссии для безопасного вывоза украинского зерна с Черного моря, экспорт которого блокируют российские оккупанты. Ее могут организовать из Одессы, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как информирует издание, ссылаясь на европейские источники, этот вопрос будут поднимать на саммите ЕС, который начнется в понедельник в Брюсселе.

В частности, будет затронут вопрос увеличения риска голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Брюссель опасается голода в странах, которые зависят от пшеницы, заблокированной Россией в украинских судах и портах. В Евросоюзе обсуждается возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через Черное море. В частности, вывоз может быть реализован из Одессы" , - пишет газета.

При этом, как отмечают в издании, одна из трудностей при реализации такой миссии заключается в том, чтобы открыть проход европейским судам в порт Одессы, что регулируется Конвенцией Монтре, за исполнением статей которой следит Турция.

Впрочем, источник газеты утверждает, что Турция может дать разрешение на проход европейских кораблей, поскольку речь идет о гуманитарной миссии.