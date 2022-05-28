Трамп: США следует финансировать безопасные школы, а затем Украину
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны отдавать приоритет финансированию безопасности школ перед помощью Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал на заседании Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне.
"Если у Соединенных Штатов есть 40 миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома", - сказал Трамп.
"Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране. Правильно?", - добавил экс-президент США.
Трамп выступил с речью через несколько дней после того, как 18-летний парень убил 19 детей и двоих взрослых в техасской школе в Увальде.
Ранее в этом месяце Конгресс США подавляющим большинством голосов проголосовал за направление почти 40 миллиардов долларов помощи в связи с войной в Украине, а президент Джо Байден подписал принятый пакет.
Эти средства из бюджета США будут направлены не только на закупку оружия для Украины.