Группировка Объединенных сил: оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе

27 мая российские войска обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли, по меньшей мере, 4 человека и повреждены около сотни гражданских объектов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил.

Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 81 жилой дом, пожарная часть, строительный завод "Синиат", фермерское сельскохозяйственное предприятие "Артем", СТО, база отдыха "Флореста", обесточены две фильтровальные насосные станции и т.п.

Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

Также сообщается, что подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, за сутки ликвидировали 5 пожаров, а пиротехники обнаружили и обезвредили 40 взрывоопасных предметов.

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 1 367 человек.