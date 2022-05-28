Разведка: у РФ серьезные проблемы с обеспечением войск вдали от границы
России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений, отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщает Новое время.
По данным украинских разведчиков, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Цель таких запретов – попытка избежать ответственности за потерю техники.
Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.
В ГУР напомнили, что с начала российского вторжения войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники.
"Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - добавляют украинские разведчики.