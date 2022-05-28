Разведка: у РФ серьезные проблемы с обеспечением войск вдали от границы

России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений, отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщает Новое время.

По данным украинских разведчиков, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Цель таких запретов – попытка избежать ответственности за потерю техники.

Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

В ГУР напомнили, что с начала российского вторжения войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники.