Зеленский: мне говорили, что я умру через три дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предупреждали о возможной гибели. Иностранные лидеры предлагали ему уехать из страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью нидерландскому изданию NOS.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России он провел ряд разговоров. Некоторые политики говорили о скором захвате Украины.

"Я слышал из многих стран внутри и за пределами ЕС, что Путин оккупирует Украину через три дня. Во многих телефонных звонках мне говорили, что я умру через три дня" , - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему и семье предлагали уехать из Украины для собственной безопасности.