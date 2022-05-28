Синегубов: россияне ночью обстреливали Харьков и областной центр

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли Харьковщину и областной центр, в результате обстрелов погиб один гражданский, ранения получили двое, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграме руководитель областной военной гражданской администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район города-героя Харьков. Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке. По области за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранение. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина", - написал руководитель ОВА.

ВСУ держат оборону и наносят потери врагу. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Как сообщалоь, в Харьковской области продолжаются боевые действия, враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.