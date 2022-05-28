Резников: Украина усилила береговую оборону Одессы ракетами "Гарпун"
Береговую оборону Украины усилят ракетами "Гарпун". Их будут применять подготовленные украинские бойцы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление министра обороны Алексея Резникова.
"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу", - рассказал он.
По словам Резникова, предоставление этих ракет явилось результатом сотрудничества нескольких государств.
"Это позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей", - добавил министр.