Зеленский объяснил, почему украинцев не эвакуировали задолго до вторжения РФ

США предлагали бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до российского вторжения. Однако Украина не следовала таким указаниям, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью Владимира Зеленского Nieuwsuur.

"Я с этим не соглашаюсь, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает минимум 5 млрд долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте", - пояснил Зеленский.

Он отметил, если бы украинская власть пошла на предложенный США шаг, то у нас больше не было бы экономики.