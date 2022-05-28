Финляндия работает над требованиями Турции для разблокировки вступления в НАТО

Финляндия работает над тем, чтобы удовлетворить требования Турции, поскольку она стремится открыть себе путь к вступлению в НАТО, но она должна действовать в правовых рамках страны, сообщает Укринформ.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал в ходе визита в Вашингтон.

По его словам, в Хельсинки рассматривают ряд запросов Турции, включая такие, которые касаются экстрадиции лиц, которых Турция считает связанными с движением Фетхуллаха Гюлена. Что касается Рабочей партии Курдистана, министр отметил, что позиция Финляндии соответствует позиции Европейского Союза, который относит ее к террористической организации.

"Конечно, есть также тот факт, что мы должны соблюдать свое собственное законодательство и верховенство права… Депортация не так проста. В некоторых случаях, конечно, мы это сделали, но это больше к нашей юридической системе, чем к политической стороне" , – сказал Пекка Хаависто.

По словам министра иностранных дел Финляндии, также правительство будет рассматривать вопрос продажи оружия Турции по каждому частному случаю. Хаависто отметил об ограничениях, направленных на предотвращение использования оружия в случаях нарушения прав человека или в зонах конфликта.