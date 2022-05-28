Резников: Украина уже получила новые САУ М109

В Украину уже поступила одна из модификаций самоходной артиллерийской установки М109, сообщает Укринформ.

Об этом в Фейсбуке написал министр обороны Алексей Резников.

"Рад сообщить новость - парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - написал Резников .

Министр напомнил, что украинские защитники уже используют на передовой три вида 155-мм артиллерии - гаубицу М777, гаубицу FH70, САУ CAESAR.

Он добавил, что береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды.

"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу", - сказал Резников .

Министр напомнил, что предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило Украине получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей.

Кроме этого, по словам Резникова, среди последних поступлений - более 100 американских БПЛА разных типов.

Министр обороны подчеркнул, что за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.