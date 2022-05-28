Резников: Украина уже получила новые САУ М109
В Украину уже поступила одна из модификаций самоходной артиллерийской установки М109, сообщает Укринформ.
Об этом в Фейсбуке написал министр обороны Алексей Резников.
"Рад сообщить новость - парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - написал Резников.
Министр напомнил, что украинские защитники уже используют на передовой три вида 155-мм артиллерии - гаубицу М777, гаубицу FH70, САУ CAESAR.
Он добавил, что береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды.
"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу", - сказал Резников.
Министр напомнил, что предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило Украине получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей.
Кроме этого, по словам Резникова, среди последних поступлений - более 100 американских БПЛА разных типов.
Министр обороны подчеркнул, что за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.
"Главное - мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных нам стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", - написал Резников.