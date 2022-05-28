В ВМС Украины отреагировали на открытие РФ "гумкоридоров" для судов в Черном море

Россия, объявив об открытии коридора для судов в Черном море, одновременно разместила в его акватории два носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение ВМС ВСУ.

"РФ объявила о псевдо-гуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. При этом корабельные группировки РФ продолжают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий", - говорится в сообщении, где отмечают про нахождение в акватории Черного моря двух "Калибров" с суммарным залпом в 16 ракет.

В ВМС добавляют, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны, а не РФ, что сама стала инициатором вторжения на территорию Украины.

Напомним, Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокирования черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

После чего стало известно, что Великобритания ведет переговоры с союзниками по отправке военных кораблей к Черному морю для защиты украинских судов с зерном, выход которых блокирует РФ.