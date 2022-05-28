Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: о чем шла речь

В субботу, 28 мая, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили поставки топлива и разблокировку портов в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пост главы государства в Twitter.

"В рамках обычного диалога у меня состоялся еще один телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки, усилении работы по гарантиям безопасности, поставках топлива в Украину", - рассказал президент.

По его словам, Украина и Великобритания "должны работать вместе", чтобы "предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты".

Как сообщалось, ранее британский премьер Борис Джонсон, отличающийся сверхвысокой приверженностью к Украине в контексте войны с Россией, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против РФ. С учетом позиции отдельных стран Евросоюза, этот альянс может стать альтернативой вступлению Украины в ЕС.