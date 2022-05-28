ВОЗ: острый гепатит неизвестного происхождения обнаружен уже в 33 странах

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала уже 650 случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в 33 странах, сообщает Укринформ.

Больше всего заражений обнаружено в Великобритании и США, сообщает сайт ВОЗ.

Отмечается, что по состоянию на 26 мая выявлено 650 случаев заболевания, еще 99 нуждаются в классификации. Большинство случаев (58%) было зафиксировано в Европе, из них 34% обнаружено в Великобритании и Северной Ирландии. 240 инфицирований зафиксировали в обеих Америках, 34 - в Западном Тихоокеанском регионе, 14 - в Юго-Восточной Азии и еще 5 - в Восточном Средиземноморском регионе.

По данным ВОЗ, острый гепатит неизвестного происхождения уже обнаружен в Аргентине, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Кипре, Дании, Франции, Греции, Индонезии, Ирландии, Израиле, Италии, Японии, Мальдивах, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Южной Корее, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Отмечается, что более 75 случаев гепатита пришлось на детей младше пяти лет, девять детей скончались. Обычно у детей развивается острая печеночная недостаточность, а некоторым пациентам необходима трансплантация печени.

Как сообщалось, в Минздраве отмечают, что в настоящее время причины этого заболевания до конца не изучены. Однако в министерстве призвали не паниковать, ведь гепатиты поддаются лечению.