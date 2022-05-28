Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май

Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен, что больше, чем в апреле (48,5 млрд гривен), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, направлено:

10,6 млрд гривен - на выплату пенсий через "Укрпочту",

38,1 млрд гривен - на выплату пенсий через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, на 26 мая доставлено 87,31% профинансированной суммы.