Ледокол "Ноосфера" из-за войны не может вернуться в Одессу

Научно-исследовательское судно "Ноосфера" из-за войны в Украине не может вернуться в порт приписки – Одессу, поэтому следующие месяцы ледокол будет базироваться в Кейптауне (Южно-Африканская Республика), сообщает Укринформ.

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает в Фейсбуке.

“Из-за войны в Украине наш ледокол пока не может вернуться в порт приписки – Одессу. Поэтому следующие месяцы судно будет базироваться в Кейптауне: здесь будет проходить техническое обслуживание и готовиться к новым путешествиям, о которых мы скоро расскажем”, - говорится в сообщении.

Вчера "Ноосфера" зашла в порт Кейптауна, завершив первый антарктический сезон. Таким образом, впервые за 20 лет Украина совершила антарктическую экспедицию собственным научным флотом.

Путь из Фолклендских островов занял 19 дней и был достаточно сложным. Как шутит команда, "за спокойный проход по проливу Дрейка туда и обратно мы "заплатили" плохой погодой через Атлантический океан".

Украинские моряки находятся на судне уже четыре месяца ("Ноосфера" отправилась в первый рейс под государственным флагом из Одессы в Антарктику 28 января). В целом из Украины в Антарктику, а затем оттуда в Чили и через Фолкленды в ЮАР преодолено 16 тысяч миль (26 тысяч км). Это в два раза больше, чем протяженность Северной и Южной Америки вместе.

"Сейчас мы очень рады, что даже в далеком Кейптауне украинских моряков встречали их земляки, которые ныне живут в ЮАР", - говорится в сообщении.

За первый рейс в Антарктику флагман украинского научно-исследовательского флота обеспечил ротацию зимовщиков на украинской станции "Академик Вернадский", пересменку полярников на польской станции "Артцовский" и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

Как сообщалось, в апреле "Ноосфера" пересменил полярников польской антарктической экспедиции вместо российского судна.

Польша попросила "Ноосферу" обслуживать её антарктическую станцию ​​вместо российского судна после полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.