ВСУ из французских гаубиц уничтжили 5 единиц вражеской техники

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил уничтожили из французских САУ на колесном шасси «CAESAR» 5 единиц вражеской техники, сообщает Укринформ.

Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами. Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, ...50 сек - "К бою", дальность - 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек «Отбой», исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", - говорится в сообщении.

«CAESAR» - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, позволяющая поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Как сообщалось, украинские защитники используют на передовой такие виды 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ «CAESAR».

В Украину уже поступила одна из модификаций самоходной артиллерийской установки (САУ) М109.