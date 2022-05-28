Зеленский: Украине не нужна альтернатива членству в Евросоюзе

Предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном вариант европейского политического сообщества для стран, не являющихся формальными членами Европейского Союза, неприемлем для Украины, сообщает Укринформ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Nieuwsuur.

Отвечая на вопрос журналистки о приемлемости предложенной Украине Макроном "альтернативы членству в Евросоюзе", Зеленский сказал:

"Нет, я не думаю... Нам не нужно это. Нам нужна только поддержка этих стран, мы не хотим альтернативы".

Он добавил, что такая инициатива перекликается с тем, что предлагали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.