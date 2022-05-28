FT: министры G7 призвали стран-экспортеров нефти увеличить добычу

Министры энергетики G7 призвали группу стран-экспортеров нефти ОПЕК поставлять на рынок больше нефти, поскольку война России против Украины повысила цены на нефть до самого высокого за десять лет уровня, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

Такой призыв содержится в итоговом коммюнике встречи министров энергетики и окружающей среды G7 в Германии.

Министры констатировали, что война РФ против Украины спровоцировала повышение цен на нефть, газ и уголь, что привело к всплеску инфляции. Такие последствия создали огромную нагрузку на домохозяйства с низкими доходами, а также предприятия и промышленность.

"Мы призываем страны-производители нефти и газа действовать ответственно и реагировать на усиление международных рынков, учитывая, что ОПЕК играет ключевую роль" , – заявили министры.

Они также заявили, что у ЕС "особая необходимость" уменьшить свою зависимость от российского природного газа, с чем могут помочь поставки СПГ.

Ранее в мае лидеры G7 обязали свои страны постепенно отказаться от российских энергоносителей, в частности, путем запрета импорта российской нефти. ЕС до сих пор обсуждает вариант эмбарго на российскую нефть, анонсированный в начале мая президентом ЕС Урсулой фон дер Ляен. Однако Венгрия выступает против, так что решение до сих пор не было принято.

Несмотря на обращение G7, неясно, отреагирует ли ОПЕК в соответствии с просьбой. Саудовская Аравия противостояла давлению стран Запада, которые говорили о необходимости ускорить рост производства, чтобы помочь снизить цены. Эр-Рияд настаивал, что недостатка предложения нефти на рынке нет.

Цены на нефть за год выросли почти вдвое, достигнув около 120 долл. за баррель – самого высокого уровня с 2014 года, что привело к критике таких государств Персидского залива, как Саудовская Аравия, обладающих свободными производственными мощностями.