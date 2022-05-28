ОК "Північ": оккупанты продолжают обстреливать Сумщину из минометов
Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины с российской территории, сообщает Украинская правда.
Об этом передает пресс-центр оперативного командования "Північ".
В 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачи, вероятно из миномета калибра 120 мм.
Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.
Половину ночи на 28 мая россияне обстреливали Сумскую область. По данным главы ОГА Дмитрия Живицкого, оккупанты попали ракетой, минометами и артиллерией.