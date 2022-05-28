Укроборонпром: ручку Байдена продали на аукционе, деньги пойдут на ВСУ
Государственный концерн "Укроборонпром" передал именную ручку Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена новому владельцу, купившему ее на благотворительном аукционе, сообщает Укринформ.
Об этом Укроборонпром сообщил в Телеграме.
"Сегодня мы передали именную ручку Джо Байдена победителю благотворительного аукциона, организованного Прозорро.Продажи совместно с Укроборонпромом", - говорится в сообщении.
Покупатель приобрел лот за 600 тысяч гривен, эти средства будут использованы на закупку пикапов для 47-го батальона Вооруженных сил Украины.
“Победитель торгов попросил не делать достижения из его поступка, прокомментировав это так: “Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооруженные силы», - говорится в сообщении.
В Укроборонпроме отметили, что Александр – один из участников благотворительной инициативы для поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Участники благотворительной инициативы решили принять участие в аукционе, чтобы помочь новосозданному батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
Александр и его коллеги занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении.
"Такие люди – это наши тыловые герои. Они не называют своих имен и не показывают лиц. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца. Но вместе с ними мы приближаем нашу победу!" - отметили в Укроборонпроме.