Работу Славянской ТЭС приостановили из-за постоянных обстрелов

Компания Донбассэнерго решила приостановить работу Славянской ТЭС (Донецкая область) из-за приближения боевых действий к станции, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении "Донбассэнерго".

ТЭС Расположена в Николаевской городской территориальной громаде Донецкой области. В последние дни эта громада постоянно находилось под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.

Поэтому «с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей», компания "Донбассэнерго" приняла решение о приостановлении работы Славянской ТЭС.

"Персонал электростанции постоянно активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины" , — напомнили в компании.

Утром 28 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия РФ сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.