НБУ откажется от фиксации курса валют, но должны возникнуть предпосылки

Национальный банк Украины откажется от фиксированного курса гривны к доллару, когда для этого возникнут предпосылки, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на встрече с представителями ассоциации IT Ukraine.

"Мы точно знаем, что хотим вернуться к плавающему обменному курсу. Вопрос в том, что для этого должны быть макроэкономические предпосылки, чтобы избежать негативного влияния для системы. И над этим мы постоянно работаем" , - сказал Николайчук.

Он также напомнил, что все текущие ограничения являются временными. С самого начала введения ограничений Национальный банк их адаптирует и обновляет для того, чтобы они соответствовали текущим реалиям. Приоритет НБУ - обеспечить равные условия для всех слоев общества и сохранить финансовую стабильность.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.