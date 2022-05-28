Зеленский объяснил, почему будет говорить только с Путиным

Президент Владимир Зеленский объяснил, что он не то, чтобы хочет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным о войне, просто РФ – это такое государство, где все остальные политические фигуры ничего не решают, сообщает Украинская правда.

Об этом он Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным – ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться.