Зеленский объяснил, почему будет говорить только с Путиным
Президент Владимир Зеленский объяснил, что он не то, чтобы хочет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным о войне, просто РФ – это такое государство, где все остальные политические фигуры ничего не решают, сообщает Украинская правда.
Об этом он Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS.
"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным – ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться.
Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению", – рассказал Зеленский.