Минобороны: сейчас нет данных, свидетельствующих о наступлении на Киев

Сейчас у Минобороны нет информации ни от Генштаба ВСУ, ни от разведки о возможном наступлении на Киев, в то же время нагнетание может быть выгодно врагу, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Я была на связи с Главнокомандующим по этому вопросу, и с главой ГУР Кириллом Будановым. По состоянию на сегодня такой информации у нас нет, которая бы свидетельствовала о возможном вот сегодня наступлении. Но мы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украина постоянно, потому что у нас война", - заявила Маляр.

В то же время она отметила, что нагнетание ситуации и создание "панических волн" с большой вероятностью может быть выгодно врагу, "и они в тестовом режиме могут пускать такую ​​информацию".

"Мы вчера искали корни, где они впервые могли появиться в социальных сетях. И стоит сказать, что это, действительно, и российские источники, и в том числе приложили усилия и наши граждане небезразличные", - сказала замминистра.

По ее словам, для врага самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захватить столицу. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что страна находится в состоянии войны и такие риски постоянно, подчеркнула Маляр.