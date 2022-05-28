Путин заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сайт Кремля.

Дословно:

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога".

Путин также традиционно говорил о "продолжающейся накачке Украины западным оружием", предупредив в этой связи о "рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".